Scomparso nelle scorse ore

TROVATO MORTO MATTEO, IL 17ENNE ERA SCOMPARSO DUE GIORNI FA: “È STATO UCCISO”

Il cadavere di un ragazzo di 17 anni – Matteo Barbalinardo, del quale non si avevano notizie da due giorni – è stato trovato oggi in un cantiere, a Pisticci (Matera), e la Polizia sta indagando per omicidio, forse legato alla droga, dopo la scoperta di alcune ferite da arma da taglio.

Le ricerche di Barbalinardo erano cominciate dopo la denuncia della sua scomparsa, presentata dai genitori. Il ragazzo era uscito con un amico, che non lo aveva più visto né sentito dopo che si erano lasciati, al termine di una serata trascorsa insieme.