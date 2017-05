Una sconosciuta le dice che il figlio è disgustoso – la sua risposta è semplicemente perfetta

Anche se il mondo è in continuo sviluppo, c’è ancora tanta ignoranza. Quando le persone non conoscono o non comprendono qualcosa, spesso reagiscono mostrando disgusto e disprezzo. Ma imparando a metterci nei panni dell’altro, tutto cambia.

La scorsa primavera, mentre era in fila al supermercat, Dallas Fowler ha dovuto affrontare l’ignoranza di di una donna.

Dallas voleva prendere in braccio Jameus, il figlio di 2 anni, quando la maglietta del piccolo si è alzata. Vedendo le sue due sacche per la colostomia, una donna ha fatto un commento alquanto dispregiativo. Ora Dallas ha qualcosa di importante da dire alla donna che ha definito il figlio “disgustoso”.