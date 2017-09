<Riprendono con più violenza nella notte gli assalti dei manifestanti al "fortino" di piazza Carlina, dove si trova l'hotel che ospita i ministri del G7 che per tutto il giorno è stata la meta dei manifestanti. Intorno alle 22.30 si sono udite violente esplosioni in via Po e subito dopo un gruppo di giovani incappucciati ha preso la testa del corteo composto da non più di un paio di centinaia di persone.Dal gruppo è partitto un fitto lancio di razzi e fuochi d'artificio ad altezza d'uomo contro i reparti di polizia schierati in equipaggiamento antisommossa che bloccano l'accesso alla zona in cui alloggiano i ministri. Alcuini agenti sono rimasti feriti dai botti.