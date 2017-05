L’incidente martedì sera nella frazione Vighizzolo. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta. I genitori hanno riportato lesioni serie, la piccola è andata in arresto cardiaco. Era davanti, in braccio alla mamma. Arrestato l’uomo alla guida dell’altra vettura

Tragico schianto poco prima della mezzanotte di martedì nella frazione Vighizzolo di Cantù, nel Comasco. Una bimba di un anno che viaggiava in auto con i genitori, tenuta in braccio dalla madre sul sedile anteriore, è morta per le conseguenze dell’impatto con un’altra vettura. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale al Sant’Anna, ma i tentativi di salvarla si sono rivelati purtroppo vani.

Le due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento. I tre adulti, i genitori della bimba e l’altro conducente, sono rimasti feriti in maniera seria, ma non sono in pericolo di vita. La piccola è apparsa subito in condizioni disperate: i soccorritori l’hanno trovata in arresto cardiaco e hanno avviato le manovre di rianimazione prima di trasportarla in ospedale.