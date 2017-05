Scontro frontale tra due auto: bilancio tragico

Tragico incidente stradale a Corinaldo, comune di circa 5 mila abitanti della provincia di Ancona, nelle Marche. Il bilancio è pesante: un morto e un ferito. Il tutto si è verificato questa mattina, alle 8.45, in viale Raffaello, all’incrocio con via Rossini, per cause ancora in fase di accertamento.

Lo scontro è avvenuto tra due vetture. La vittima è un corinaldese di 87 anni, P.D., che con la sua auto, è finito poi in un terrapieno adiacente la strada. La persona che viaggiava nell’altra vettura coinvolta, B.A., 86 anni, è tuttora in ospedale in stato di choc, ma non in pericolo di vita.