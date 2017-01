Il segretario del Pd Matteo Renzi in pressing: o si arriva entro il 13 febbraio ad un accordo tra i partiti per una nuova legge elettorale, o si vota al più presto, ovvero a giugno. L’ex premier pone le condizioni, mentre D’Alema evoca la scissione: se si arrivasse a

nuove elezioni senza prima aver cambiato la legge elettorale, dice, scatterebbe il ‘liberi tutti’.

Il ministro Graziano Delrio a L’intervista di Maria Latella a SkyTg24: ‘Il governo lavora senza pensare a scadenze, e minacciare scissioni non aiuta a fare proposte’.

Emiliano chiede il congresso ‘pronto alle carte bollate’ e si candida. Marcucci: il congresso è previsto a dicembre.

Pd:Emiliano,se mia candidatura segreteria utile ci sto – “Se c’è un congresso, e mi auguro ci possa essere una unica candidatura alternativa a quella del segretario uscente, e se io capisco che questa candidatura può essere utile e incarnata da me, non ho nessun problema. Se ce n’è un altro che funziona meglio di me non ho nessun problema a fare campagna elettorale per lui”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (Pd), parlando con Lucia Annunziata nel corso della trasmissione ‘In 1/2 ora’.

Emiliano, anche carte bollate per avere Congresso – “Siccome questa posizione è insostenibile, si può perfino arrivare alle carte bollate per obbligarlo a fare il Congresso”. Lo ha detto, parlando di Renzi, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, a ‘In 1/2 ora’. “Io – ha aggiunto – consiglio vivamente al segretario di iniziare immediatamente la procedura per il congresso perché se non lo fa è in una tale difficoltà politica che rischia di uscirne assolutamente azzerato come soggetto legittimato a guidare il partito”. “Quindi – ha rilevato Emiliano – prima cominciamo meglio è”.