Terrificante e tragico incidente a Terni, nella zona di Sabbione, in prossimità del centro servizi dell’Ast, all’incrocio in corrispondenza dello svincolo della superstrada. Nello schianto che ha coinvolto tre auto, ha perso la vita un uomo.

Terni – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo che era alla guida della Fiat 500 L – la vettura che si è capovolta a seguito dell’impatto – senza purtroppo riuscire a salvargli la vita. Hanno inoltre soccorso le persone che erano nelle altre due auto, un anziano in una Dacia Daster e una donna in una Mini.

La vittima è M.A., un 49enne originario di Civita Castellana e residente a Gallese. Secondo una prima ricostruzione, la sua Fiat 500 L si è ribaltata violentemente: proprio questo potrebbe aver causato le ferite fatali. – GUARDA LE FOTO

Le altre due persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate all’ospedale ma non hanno riportato gravi conseguenze. In particolare una donna di 35 anni non ha riportato ferite mentre un uomo di 79 anni ha subito una contusione toraco-addominale; per lui al momento non sono ancora concluse le prestazioni di Pronto Soccorso ma i sanitari anticipano che la prognosi sarà di pochi giorni.

