Una piantagione con tremila piantine di marijuana è stata scoperta dagli uomini della Squadra Mobile di Treviso in due casolari nei comuni di Castagnaro e Villa Bartolomea.

La droga era destinata alla comunità cinese sia della zona che del trevigiano. Ieri pomeriggio le perquisizioni che hanno portato all’arresto di due cittadini cinesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Già a fine novembre altri quattro cinesi erano finiti in manette per lo stesso reato.

I due arrestati, un 48enne, senza fissa dimora, ed un 40enne, residente a Vigonza, in provincia di Padova, vivevano nei casolari dove veniva prodotta la droga.

Le due serre venivano riscaldate a spese dei contribuenti attraverso un allacciamento abusivo all’impianto dell’illuminazione pubblica. Oltre al reato di produzione di sostanze stupefacenti dovranno rispondere anche di furto di energia elettrica .

In passato gli stranieri erano impiegati nel settore tessile, poi, circa un anno fa, avevano deciso di passare ad un’attività più redditizia prendendo in affitto degli edifici trasformandoli in una vera e propria “fabbrica della marijuana”. La droga fruttava almeno 50mila euro al mese.

Gli arrestati si trovano ora nel carcere di Montorio.

Roma, 23 dicembre 2016