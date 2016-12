Dopo otto lunghi giorni in cui ha palesemente girato del tutto a vuoto, la polizia di Berlino ha arrestato, pare come fiancheggiatore e non come complice diretto nell’ attentato, un tunisino di 40 anni, dopo aver perquisito la sua abitazione e il suo negozio nel quartiere di Tempelhof. Nello smartphone ritrovato sul corpo di Amri sono infatti memorizzate molte telefonate con l’ arrestato nei giorni precedenti la strage. Dunque, un contatto probabile, una frequentazione intensa, ma non è affatto chiaro a qual fine e con quali risvolti. Ancora un quadro di indagini berlinesi e tedesche impacciato e la non vaga sensazione che questo arresto sia un contentino da gettare in pasto all’ opinione pubblica per coprire un vuoto di risultati sconcertante degli inquirenti tedeschi che continuano a non avere alcuna idea del percorso e dei passi compiuti in Germania da Amri subito dopo l’ attentato e nei giorni successivi.

Ancora più sconcertante la notizia che ben sette mesi fa il Bundeskriminalamt ha inviato un dispaccio alla polizia italiana col quale chiedeva che Anis Amri venisse arrestato se trovato in Italia perché fortemente sospettato di stare preparando un attentato. Se ne deduce che per sette mesi la polizia tedesca non è riuscita incredibilmente ad arrestare un terrorista conosciuto come tale, che non era chiuso in un covo impenetrabile, che non solo si muoveva in pubblico, ma che addirittura frequentava alcuni centri islamici – evidentemente non sorvegliati – che sono stati perquisiti solo dopo l’ attentato.

La Digos intanto si muove: due appartamenti in provincia di Latina, ad Aprilia, sono stati oggetto di controlli. Sarebbero due abitazioni dove il terrorista Anis Amri sarebbe stato ospite, secondo quanto accertato dal pm Francesco Scavo, lo scorso anno. Nelle stesse abitazioni potrebbero ancora risiedere persone che hanno avuto rapporti con il terrorista tunisino.

La ricostruzione degli spostamenti di Amri dopo l’ attentato indica chiaramente una fuga non solo improvvisata e non pianificata, come avrebbe fatto un terrorista minimamente strutturato e professionale, ma addirittura con pochissimi soldi in tasca (150 euro), non solo senza documenti ma anche senza idee chiare.