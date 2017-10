Scoperto il metodo delle baby ladre: un vademecum per evitare furti e rapine sui mezzi pubblici

La nuova tattica delle baby rom: “rubano e poi passano tutto ai più grandi” così addosso a loro non trovi niente.

E’ boom di furti in metro. Protagonisti sempre loro, interi eserciti di rom. Questa volta tocca alle femmine, le più piccole, che una volta individuata la vittima, la derubano per poi passare tutto ai compari più grandi.

Agenti e guardie giurate provano ogni giorno a limitare i danni senza però grossi risultati.

La storia è infatti sempre la stessa: le mani legate. In sintesi il divieto di uso della forza, minore e tà e mancanza della certezza della pena.

Gli uomini in divisa sanno chi sono. Conoscono i loro volti e i loro mille nomi. Conoscono

i loro metodi ma si sentono completamente impotenti. “In queste ore ne abbiamo segnalate e registrate 30. Le ultime, sono tutte già conosciute” afferma un poliziotto interpellato dal Messaggero, quotidiano di Roma. E continua “Sono brave, bravissime, mi hanno appena preso in giro, comunque i vagoni più sicuri se vuole un consiglio sono il primo e l’ ultimo”

Ancor peggio se la passano i privati: “Noi non possiamo fare proprio nulla” lamentano infatti i vigilanti in servizio. “Al massimo possiamo chiamare in ausilio le forze dell’ordine. Un collega, accusato di aver usato maniere troppo forti è stato scaricato”

Cosa fare allora, davanti a tanta difficoltà delle forze dell’ordine? Come purtroppo spesso accade, dovremmo imparare ad autotutelarci. Ecco allora che per uscire indenni da questa caccia quotidiana è necessario seguire poche ma importanti regole che elencheremo di seguito

Il Vademecum

non mettere troppo in mostra il portafoglio e usare banconote di piccolo taglio. Documenti e carte di credito mai riposte assieme Evitare le tasche esterne o comunque non in vista di eventuali giubbotti e zaini Evitare le tasche posteriori dei jeans Non tenere cose di valore nella parte superiore dello zaino Se presenza di borse, i propri effetti personali è preferibile riporli in tasche interne e chiuse da zip o bottoni Se in presenza di marsupi e borselli, sempre in vista e rigorosamente in avanti Tenere gli occhi sempre ben aperti e in caso di uso di apparecchi musicali, tenere sempre un solo auricolare e non due Evitare la violenza. Oltre la legge italiana poco favorevole alle vittime che si difendono, non si è mai a conoscenza del grado di preparazione di chi ci si trova davanti, né eventuale numero di complici attorno cercare di avvertire o attirare l’attenzione anche di eventuali altri presenti

Le prede preferite?

Anziani, specialmente soli.

Persone frettolose o distratte dall’uso di cellulari

Turisti vistosamente spaesati

Madri e padri con bimbi al seguito

Assembramenti e persone vicine a vie di fuga

Ricordate: come già detto sopra è molto importante custodire bene e a vista documenti, banconote e chiavi di casa, ma mai assieme tra loro.

Questi piccoli accorgimenti non risolveranno certo il problema dei furti, ma ci aiuteranno a vivere un po’ più serenamente l’uso dei mezzi pubblici.

