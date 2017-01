I carabinieri di Napoli hanno scoperto un “parco dell’amore” e hanno arrestato il gestore dell’area per favoreggiamento della prostituzione. Si tratta di un parcheggio sorto dal nulla sotto un cavalcavia di via Sponsilli, abusivo, sito in un’area isolata. Il “parco” è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli durante servizi di pattugliamento per il controllo del territorio.

Fonte La Stampa

Napoli, 9 gennaio 2017