Un cellulare lento nello spegnimento o che installa qualche app senza il vostro intervento, potrebbe essere uno smartphone “spiato”: come scoprirlo

Di fatto lo strumento che usiamo di più durante la giornata potrebbe entrare nel mirino di qualche amico un po’ troppo curioso o peggio della fidanzata o del datore di lavoro. Spiare un cellulare sta diventando sempre pèiù semplice, ma chi è vittima di una violazione della privacy potrebbe adottare alcuni accorgimenti che potrebbero evtare amare sorprese. Uno smartphone spiato dovrebbe essere più lento del solito. Avrà una batteria che si esaurisce in un tempo ristretto e potrebbe subire alcuni rumori di disturbo durante la conversazione.

Un altro segnale riguarda un processo di spegnimento parecchio lungo. Inoltre alcuni Malaware prevedono l’attivazione del Debug di Impostazioni con la scelta delle “Opzioni sviluppatori”. Infine per cancellare i dubbi è possibile scaricare un’App come Spywar che dovrebbe individuare tutti gli accessi non autorizzati sullo smartphone.

