“La vera identità di Igor era nota già dalla scorsa estate”: nuove rivelazioni

Lo scrive oggi il Resto del Carlino, spiegando che i carabinieri lo scoprirono su Facebook, cercandolo in relazione ad alcune rapine effettuate nel Ferrarese

La vera identità di Igor, il killer di Budrio ancora in fuga, era nota fin dal 2016: lo scrive oggi il Resto del Carlino, spiegando che i carabinieri lo scoprirono su Facebook, cercandolo in relazione ad alcune rapine effettuate nel Ferrarese.

L’uomo attualmente è ricercato per due omicidi (e indagato per un terzo): il suo nome vero non è Igor bensì Norbert Feher i carabinieri lo sapevano dal luglio dello scorso anno. Erano state svolte alcune indagini su quel profilo sui social network.

I carabinieri di Ferrara – continua il quotidiano – lo cercavano perché su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare per alcune rapine.