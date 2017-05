Dal 22 al 26 maggio i capi d’istituto aderenti al sindacato in questione daranno vita a sit-in di protesta davanti alla sede del ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, con sciopero della fame, della sete e incatenamento. Oltre che a manifestazioni regionali. E se nessuno li ascolterà, “l’azione di protesta continuerà, se necessario in modo ancor più incisivo, fino a quando non sarà verificata la concreta volontà delle Istituzioni per la soluzione delle significative, ed oramai incancrenite, problematiche” relative ai capi d’istituto italiani. Di quali problematiche si parla? Dirigenti-scuola, in un comunicato, fa riferimento a una “categoria professionale maltrattata dal proprio datore di lavoro e dalle Istituzioni”.

Ecco per quali ragioni. Negli ultimi anni le responsabilità e il carico di lavoro degli 8 mila presidi italiani sono aumentate in maniera abnorme senza nessun corrispettivo economico.