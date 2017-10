Bidelli Immigrati nelle Scuole, quelli Precari Italiani sono in rivolta

fonte: miuristruzione.it – La notizia che il Ministero dell’Istruzione abbia dato la possibilità agli stranieri (con regolare permesso di soggiorno) di lavorare come bidelli nella scuole italiane sta scatenando non poche polemiche e proteste soprattutto da parte dei Bidelli Precari Italiani che attendono convocazioni da anni, la notizia è stata riportata dal quotidiano La Verità, dove viene evidenziato che molti Bidelli Italiani saranno scavalcati nelle gradutatorie proprio dagli Immigrati Stranieri, si calcola che i Bidelli scavalcati nelle graduatorie siano circa 20.000.

La notizia non sembra essere falsa, infatti tutto ciò deriva dalle richieste ufficiali che l’UE fa ai vari stati membri dell’Unione per permettere l’integrazione degli immigrati nei paesi in cui si trovano, al riguardo c’è anche un decreto che permette ai titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permenente di contendere agli italiani le supplenze o i posti fissi del settore Ata nella scuola.