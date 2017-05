lI mercato dei prodotti “gluten free“ vale in Italia la ragguardevole cifra di 159 milioni di euro, ed ha fatto rilevare un aumento del 20% nel 2016 rispetto all’anno precedente.

Nonostante questo, nel 2014 sono stati solamente 172.000 circa i casi di celiachia –la patologia che colpisce gli individui intolleranti al glutine– diagnosticati nel nostro territorio.

E per quanto dal 2012 al 2014 i casi diagnosticati siano aumentati del 15%, l’incidenza di tale patologia sulla popolazione italiana non giustifica un simile incremento nelle vendite dei prodotti senza glutine, passati dal numero di 280 del 2001 ai 6500 di oggi.

Sebbene il 75 per cento dei prodotti venga comunque acquistato nelle farmacie, anche i supermercati si sono accorti velocemente del mercato della celiachia: le vendite sono infatti passate da 57 milioni di euro a oltre 105 milioni in tre anni.

Tutto ciò a testimonianza del fatto che sempre più persone si rivolgono ai prodotti “gluten free” non in quanto intolleranti al glutine ma in quanto convinti di acquistare prodotti più salutari rispetto a quelli convenzionali, ma ai quali, soprattutto, attribuiscono miracolistiche proprietà dimagranti.

Ma è davvero così? Davvero i prodotti senza glutine sono davvero più salutari e sono in grado di portare addirittura a una perdita di peso?