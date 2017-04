“Se vedete questo oggetto in pubblico, chiamate immediatamente la polizia”: l’appello è stato divulgato a più riprese dalle forze di polizia della Florida per mettere in guardia le persone verso quello che sembra un comune appendiabiti ma nasconde un’insidiosa sorpresa.

Il gancio in questione, che si può trovare facilmente nei bagni pubblici o camerini dei negozi di abbigliamento, è in realtà dotato di una videocamera nascosta, utilizzata sempre più dai pervertiti per spiare le persone in situazioni di intimità. L’appello della polizia americana, che ha trovato i dispositivi in molti locali anche a causa del loro basso costo e della facilità con cui possono essere acquistati online, è di far presente al gestore dell’attività commerciale la presenza del gancio sospetto, e di rivolgersi alle forze dell’ordine.

LEGGO