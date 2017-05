Parma, la vita rovinata da una bufala: “Accusato di pedofilia, non condividete”

Minacce e insulti sui social: Alfredo, barista di 24 anni, costretto a difendersi. “Sono innocente ma con un clic mi stanno uccidendo”

Bufale e fake news non producono solo falsa informazione o cattiva conoscenza. Possono rovinare la vita delle persone. Quella di Alfredo Mascheroni, 24enne barista di Collecchio, nel Parmense, è cambiata nel giro di una notte.

Sabato 6 maggio, quando si è risvegliato, ha trovato il cellulare bombardato di messaggi e notifiche.

“Su Facebook è comparso un post con la mia immagine e un link al mio profilo in cui si diceva che ero un pedofilo. Ho passato il weekend a leggere e rispondere a insulti e minacce. C’è stato chi ha chiesto le mie foto nude. I miei amici hanno cercato di difendermi ma qualcuno li ha accusati di essere falsi, dei finti profili inventati da me. Hanno tirato in mezzo anche con la mia ex fidanzata, scrivendo che stavo con una minorenne quando in realtà lei è più grande di me di quattro anni. Mi hanno scritto di tutto”.

Un’interminabile catena d’odio: “Sei un pedofilo, un maniaco, veniamo nel tuo bar e lo distruggiamo” sono alcuni dei numerosi post ricevuti da Alfredo. Una situazione che sta condizionando pesantemente la sua quotidianità. “I clienti nel bar entrano e mi chiedono cosa è successo. In piazza, a Collecchio, qualcuno per scherzo ha gridato: ‘c’è il pedofilo’. Ho l’angoscia. Mio zio di 50 anni, che non usa facebook, al telefono mi dice: ‘Sei un pedofilo? Lo ha sentito dire in giro’.

Mascheroni ha presentato denuncia alla polizia postale. Ma risalire al responsabile – gli è stato spiegato – sembra complesso, perché il suo nome è rimbalzato tra oltre 20mila utenti tra social e chat. Messaggi gli sono arrivati da America Latina, Spagna, Germania e Regno Unito. “Mi sono affidato ai legali. Gli articoli apparsi sui media e su diversi blog anti-bufale mi stanno dando una mano per riabilitare la mia immagine”.

Alfredo ha dei sospetti ma prima di accusare qualcuno vuole avere le prove. Si è affidato a un esperto per cercare di arrivare all’autore del post. Non è intenzionato a intraprendere azioni legali contro gli utenti dei social: “Il responsabile è chi ha messo in giro la voce. Non dico che sia giusto ma purtroppo diventa quasi normale che la gente ci creda: tutti dicono che è un pedofilo, sarà vero. Alcuni mi hanno chiesto scusa, altri invece insistono. C’è molta ignoranza e questi comportamenti ne sono una conseguenza”.

A Facebook Alfredo lancia invece un appello: “Quello che posso fare è chiedere aiuto. Il social non ha colpe, offre un servizio. L’oggetto della comunicazione non è imputabile a loro. Certo ho capito che è un’arma, quindi dipende

da come si usa. Nel mio caso è diventato uno strumento totalmente negativo. Vivo estraniato dalla mia attività lavorativa, attaccato al telefono. Ogni due, tre ore mi ritrovo con centinaia di messaggi e notifiche. Mi devo difendere. Mi è stato suggerito di cancellare il profilo, ma non voglio essere dimenticato, che qualcuno che mi conosce possa restare con il dubbio. Sono innocente, ma con un clic mi stanno uccidendo”. (raffaele castagno)

repubblica.it