Dennis Ray Avery, 58enne di Waxahachie, nello Stato USA del Texas, dovrà affrontare la pena capitale per aver violentato almeno sei giovanissime che frequentavano l’asilo nido gestito dalla moglie direttamente a casa sua. L’uomo avrebbe provato a giustificarsi, adducendo che il suo “interesse per le bambine” sarebbe stato scatenato da un incidente d’auto avvenuto nel 2015.

Ha abusato sessualmente di almeno sei bambine che frequentavano l’asilo nido della moglie. Per questo motivo Dennis Ray Avery, 58enne di Waxahachie, nello Stato USA del Texas, è stato condannato a morte. Le autorità della contea di Ellis riferiscono che le vittime dell’uomo erano tutte più giovani di 6 anni e il periodo a cui fanno riferimento le accuse è di due anni. Non è chiaro però né quando è cominciato, né quando è terminato. È stato arrestato nel maggio del 2016, non è ancora chiaro quando verrà eseguita la sentenza di morte.

Secondo il quotidiano locale Waxahachie Light, Avery in tribunale ha ammesso di aver cominciato ad sentire “interesse per le bambine” quando aveva circa 30 anni. Sarebbe riuscito a sopprimere i propri istinti fino all’ottobre dell’2015, quando ha subito un grave infortunio alla testa nel corso di un incidente d’auto.