Selezioni ANAS: lavoro per 209 Operai e 94 Apprendisti. Richiesta Licenza Media

L’Anas, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ha aperto le selezioni di personale in vista di assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato di Operatori Specializzati, Cantonieri e Capo Cantonieri.

La fase di raccolta delle candidature è aperta fino al 31 gennaio 2018. Ecco tutte le informazioni utili e come candidarsi..

L’azienda impiega ad oggi oltre 6mila dipendenti, più il personale ausiliario che viene assunto periodicamente, in base alle esigenze stagionali o di specifiche necessità.

Posizioni aperte

Al momento Anas ha aperto le selezioni per la copertura di 303 posti di lavoro per figure a vari livelli di carriera, quindi sia per giovani senza esperienza che con pregressa esperienza nella mansione di riferimento. Ecco un’elenco di tutte le posizioni aperte in Anas e i relativi requisiti richiesti.

121 Operatori Specializzati

assolvimento dell’obbligo scolastico

patente C o superiore e abilitazione alla guida di autocarri e mezzi operativi

esperienza di almeno un anno come operatore specializzato, addetto alla guida di mezzi sgombraneve e/o spargisale e/o mezzi pesanti e/o in attività di manutenzione, cura e ripristino delle tratte stradali

idoneità fisica alle mansioni

cittadinanza italiana ed straniera con adeguata conoscenza dell’Italiano

preferibile possesso di carta di qualificazione del conducente merci (veicoli della categoria C1, C e / o C+E per trasporto professionale) in corso di validità

94 Cantonieri Apprendisti

età compresa tra i 18 e i 29 anni

patente di guida di categoria B

diploma di scuola dell’obbligo

idoneità fisica alle mansioni

cittadinanza italiana ed straniera con adeguata conoscenza dell’Italiano

88 Capo Cantonieri

diploma

patente di guida di categoria B

idoneità alle mansioni da svolgere

almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della manutenzione,

cura e ripristino di opere e/o di tratte stradali, nel

coordinamento di squadre di manutenzione

cittadinanza italiana o straniera con adeguata conoscenza della lingua italiana.

Sedi di lavoro

A seconda dei profili, le assunzioni riguardano diverse sedi Anas presenti in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Puglia. I candidati devono inviare candidatura per una sola sede territoriale di proprio interesse, in caso di assenza di indicazione la socità opterà per quella più vicina alla città di residenza del candidato.

Per la candidatura, consultare lavoro e concorsi