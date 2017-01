Alla fine è sempre un forzista a salvare le bucce ai liberali.

Succede anche in Europa, nell’europarlamento, dove lo stallo sembra risolversi con l’accordo tra Alde e Ppe. Il candidato italiano, di Forza Italia, Antonio Tajani, vince le elezioni grazie al patto stipulato con Verhofstadt, dopo che i socialisti hanno non solo violato quello non scritto con il Ppe ma anche fatto arrabbiare il capogruppo dell’Alde. E, oltre a questo, non sono neppure stati in grado di accordarsi coi Verdi, i più vicini ideologicamente a loro. Un fallimento su tutta la linea dei socialisti europei, che si aggiunge ai brutti momenti di Hollande in Francia e Renzi in Italia. Gianni Pittella, connazionale di Tajani, candidato scelto dai socialisti, è stato così definitivamente messo all’angolo.

Verhofstadt, in teoria candidato dei liberali dell’Alde, si è ritirato dopo il mancato accorto con il Movimento 5 Stelle e ha scelto di appoggiare il Ppe anche a seguito del trattamento severo riservatogli dai socialisti, che in pratica l’hanno preso a parolacce per i tentativi di corteggiamento reciproco con i grillini.

Tajani non ce l’ha fatto al primo scrutinio, non avendo avuto la maggioranza assoluta, ma è comunque lui, grazie all’accordo con l’Alde che porta in dote altri 69 voti oltre ai 74 dei conservatori e ai 217 del Ppe.

L’impresa negativa principale dei socialisti è quella di aver smembrato di fatto l’alleanza con il Ppe, che aveva garantito una maggioranza in grado di far passare i provvedimenti della Commissione europea di Jean-Claude Juncker. La coalizione di maggioranza del parlamento europeo si sposta così nettamente a destra, mentre con la sconfitta di Pittella i socialisti non avranno nemmeno una delle presidenze delle istituzioni dell’Unione.

Un sconfitta, insomma, su tutta la linea, che si somma alla crisi del centro-sinistra in tutti i principali paesi dell’eurozona.

Tempi duri, insomma.

Riccardo Ghezzi

Roma, 18/1/2017