Striscia, Del Noce condannato per la «microfonata» a Staffelli

«Ieri è arrivata finalmente la sentenza della prima sezione civile della corte d’appello di Roma del processo che opponeva Valerio Staffelli e Fabrizio Del Noce dopo il celebre ‘incontro ravvicinato´ del 2003 tra il microfono e il povero naso di Valerio Staffelli.

Ebbene, i giudici hanno condannato Fabrizio Del Noce (all’epoca direttore di Rai1) al risarcimento di Valerio Staffelli e al pagamento delle spese legali ed altro per un totale di circa 84 mila euro».

Lo rende noto Striscia la notizia. «E questo – prosegue la nota del tg satirico di Canale 5 -, nonostante il galantuomo, per avvalorare la sua tesi, avesse portato a difesa due testimoni, la cui deposizione però (si legge nella sentenza) `appare in più punti non collimare con la dinamica degli eventi quale risultante della visione della registrazione audio video´. Insomma, i testimoni di Del Noce non sono risultati attendibili. Evidentemente il vezzo di modificare a piacimento la realtà contraddistingue più di un personaggio di Viale Mazzini».

CORRIERE DELLA SERA