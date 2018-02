Senza biglietto, lo fa scendere: ​20 giorni di carcere al capotreno, 15 al furbetto

Venti giorni di carcere per violenza privata è stata la condanna inflitta a metà Gennaio dal Tribunale di Belluno ad un capotreno.

Protagonista di questa vicenda che risale al 2014, e che ha già suscitato le prime polemiche

, è un dipendente di Trenitalia colpevole di aver fatto scendere un passeggero da un treno perchè viaggiava privo del regolare biglietto.

Adesso però, arrivano ulteriori aggiornamenti.

I fatti

Secondo quanto riportato dai giornali locali il dipendente delle Ferrovie aveva fatto scegliere dal convoglio nel 2014 alla stazione di Santa Giustina un nigeriano,

allora residente nel padovano ma ora lontano dall’Italia perché espulso, ritenendo che non avesse obliterato il biglietto.

Quello esibito dal passeggero riportava un’ora posteriore alla data di partenza del treno e questo aveva fatto sospettare che il titolo di viaggio fosse stato alterato.

Secondo la testimonianza dell’immigrato il capotreno lo avrebbe costretto a non risalire dicendogli “se non sali non ti denuncio”.

Nella giornata di ieri, il nigeriano con un biglietto scaduto è stato condannato a 15 giorni di arresto per non aver voluto fornire le proprie generalità al controllore.

La condanna di ieri è l’altra faccia della stessa medaglia.

Anyanwu Festus Amaechi, 45 anni, scrive il gazzettino:

“espulso dall’Italia per altri motivi, è stato al centro di un processo che ha scatenato un convoglio di rabbia e polemiche seguite proprio alla condanna del capotreno trevigiano Andrea Favaretto, 51 anni, residente a Selvazzano (Pd)

“colpevole” di averlo fatto scendere a Santa Giustina buttandogli fuori dalla carrozza anche il bagaglio.

Anzi, per il capotreno il giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti la possibilità che abbia anche abusato del proprio potere. Insomma, contro di lui potrebbe scattare un nuovo processo, stavolta per abuso d’ufficio. Un incubo.”