Celebrities senza make up: siamo proprio sicure che non ci sia il “trucco”?

E’ l’anno dei selfie senza trucco delle star. Alicia Keys ha addirittura lanciato il l’hashtag #nomakeupmovement per incoraggiare le sue colleghe a mostrarsi senza trucco e ad abbandonare il trucco per la vita di tutti i giorni: la cantante infatti ha parlato del make up come di una schiavitù, di una routine che le era diventata stretta. Senza trucco si sente più libera e felice. Ma sembra che ci sia un trucco, e questa volta non si parla solo di cosmetici.

Proprio il periodo in cui selfie al naturale spopolano sui social la make up artist di Alicia Keys ha rivelato che la cantante non è apparsa proprio totalmente senza trucco. In una recente intervista rilasciata a W Magazine, Dotti ha ammesso di riempire le sopracciglia della cantante con dei ciuffetti e di mettere in risalto le sue lentiggini attraverso una matita. Ma questi due cosmetici saranno i soli utilizzati per rendere l’incarnato di Alicia Keys così luminoso e uniforme? La domanda sorge spontanea, soprattutto dal mondo femminile.