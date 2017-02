Sono stati fisicamente e “moralmente” cacciati dalla galassia radicale Emma Bonino, Riccardo Magi, Marco Cappato, Gianfranco Spadaccia e tanti altri. Riporta il Corriere della Sera che sono letteralmente stati espulsi da chi si considera il “vero erede” di Marco Pannella.

In realtà la frattura all’interno del partito c’è da tempo. Una contesa basata su divergenza di idee, rancori personali e sui soldi, sul piccolo patrimonio radicale. A volere la cacciata dei “traditori” è in primis Maurizio Turco diventato, dopo la morte del fondatore, presidente della Lista Pannella, che dal primo marzo avrà la disponibilità della sede. Lo scopo di Turno è salvare il partito e per farlo bisogna arrivare a tremila iscritti entro l’anno. Il problema, dicono loro, è la “concorrenza sleale” dei Radicali italiani di Magi e Bonino.