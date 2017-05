Quella notte Caroline Santana, 24, stava per prendere un autobus notturno per tornare a casa, a San Paolo, in Brasile. Ad un certo punto, si è resa conto di non potere tornare a casa in autobus, probabilmente sarebbe dovuta andare a piedi.

Dopo aver svuotato la borsa, non ha trovato né il biglietto dell’autobus né i soldi per comprarne un altro.

Quando ha raggiunto la fermata, un senzatetto le si è avvicinato e le ha chiesto qualche spicciolo. Caroline, preoccupata di non poter tornare casa quella notte, ha risposto che gli avrebbe dato qualcosa non appena avesse trovato i soldi.

La risposta del senzatetto l’ha lasciata senza parole.

“Sai quanto costa il biglietto? Perché ho 3 euro e te li cedo volentieri.”

Caroline ha declinato l’offerta dell’uomo e per fortuna è riuscita a trovare il biglietto dell’autobus. In quel momento si è resa conto di quanto quello sconosciuto fosse stato generoso – il senzatetto era disposto a dargli tutto ciò che aveva per non farla tornare a casa da sola.