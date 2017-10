“Meriti di più”, il messaggio al senzatetto che fruga nella spazzatura

Quando ci imbattiamo in un senzatetto che rovista nella spazzatura alla ricerca di qualcosa da mangiare, di solito, tendiamo a girare la faccia, come se cercassimo di sfuggire a tale disperazione.

Eppure, il proprietario di un ristorante, il Little Caesars, che si trova in North Fargo (Stati Uniti d’America), ha deciso di farsi carico di questa situazione ed aiutare un homeless.

Il senzatetto scappava per la vergogna

In base a quanto riportato dal quotidiano statunitense WDAY6, da qualche tempo, il personale del Little Caesars si era accorto che un senzatetto, ogni giorno, rovistava tra i bidoni della spazzatura del ristorante. Però, ogni qualvolta lo staff tentava di avvicinarsi per chiedergli se avesse fame, l’uomo scappava, molto probabilmente perché provava paura o vergogna.

Allora il proprietario del locale ha escogitato un modo alternativo per poter essere di aiuto. Ha, quindi, scritto un messaggio a lui indirizzato e l’ha attaccato in una delle vetrine, in modo che lo potesse vedere facilmente.

“Sei un essere umano e meriti qualcosa di meglio”