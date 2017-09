Senzatetto rovista nella spazzatura del ristorante ogni giorno – gli scrivono un messaggio per farlo smettere

Ci sono molte cose nella vita che spesso diamo per scontate – la nostra famiglia o un pasto caldo, tanto per citare due esempi. Ma per molte persone ogni giorno rappresenta una lotta, anche solo per riuscire a mangiare.

WDAY6 scrive che un giorno il personale del ristorante Little Caesar, a Fargo, negli Usa, ha notato un uomo che andava a rovistare tra i bidoni della spazzatura ogni giorno. Nella zona intorno al ristorante c’erano molti senzatetto, quindi il personale ha chiesto all’uomo se fosse affamato.