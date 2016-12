I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso del pomeriggio del 20 dicembre 2016, traevano in arresto un 47enne di Taranto, celibe, disoccupato.

Nel dettaglio, il predetto, fermato ad un posto di controllo alla circolazione stradale sulla “SP 12” a bordo della propria autovettura, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di circa kg. 55 (cinquantacinque) di sigarette estere prive di sigillo dello Stato ed euro 450,00 (quattrocento).

Pertanto, le operazioni degli operanti si concludevano con il sequestro dei tabacchi e dei contanti, nonché l’arresto dell’uomo per violazione dell’art. 291 bis DPR 43/73, inerente il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.