Un cittadino gambiano di 27 anni ed uno ghanese di 40anni, sono stati arrestati, nel tardo pomeriggio di ieri, dagli agenti della sezione “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, in quanto responsabili, in concorso tra loro, del reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, al fine di contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga in Piazza Garibaldi, spesso gestito da cittadini extracomunitari, abilmente, in maniera da non essere notati, hanno effettuato un servizio di osservazione.

L’aver visto dei giovani in sella a degli scooter, che si avvicinavano a due cittadini extracomunitari, per poi ripartire dopo una breve sosta, ha avvalorato l’ipotesi che fosse in atto il consueto scambio droga/soldi.

Livingstone Gaibra, nativo del Gambia, era colui che materialmente incassava il denaro della vendita dello stupefacente, mentre George Prince, nativo del Ghana, era riservato il compito della consegna delle dosi di hashish.

Gli agenti sono intervenuti proprio mentre era in corso l’acquisto di una dose di droga da parte di un 32enne napoletano.

Sia ai due spacciatori che all’acquirente, è stata preclusa ogni possibilità di fuga.

I poliziotti hanno sequestrato 7 dosi di hashish, di cui una nella disponibilità dell’acquirente, oltre alla somma di €.115, suddivisa in banconote di vario taglio.