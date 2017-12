E’ incessante il lavoro delle forze dell’ordine a contrasto della diffusione di stupefacenti tra giovani e meno giovani

E così, nella mattinata di ieri, in provincia di Bergamo è scattata una importante operazione dei Carabinieri. Ce la racconta il giornale di Brescia

L’operazione antidroga dei carabinieri che ha portato alla scoperta ed al sequestro di mezzo chilo di cocaina,

oltre 64 chili di hashish e 52mila euro in contanti è partita dalle strade di Orzinuovi per concludersi in una abitazione privata usata a deposito a Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo,

“Tutto è cominciato quando i militari della stazione di Orzinuovi hanno monitorato alcuni scambi di pacchetti sospetti tra alcuni marocchini” racconta il quotidiano locale

I militari hanno notato un passaggio di involucri dal finestrino di due autovetture.

I conducenti hanno preso direzioni opposte non appena effettuato lo scambio. Ma i carabinieri non sono rimasti a guardare. Fermatone uno, nello specifico il 31enne, lo hanno trovato in possesso di 16 grammi cocaina.

L’altro invece, è riuscito a scappare. Ne è nato un inseguimento.

Nell’inseguimento, il pusher ha anche causato un incidente scontrandosi in auto.

La passeggera, una giovane di 20 anni fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Ma alla fine è lo spacciatore è stato acciuffato e trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish.

A seguito della perquisizione, nel giubbino dell’uomo veniva rinvenuta è stata trovata la chiave di una abitazione.

Poi l’operazione, con esito positivo