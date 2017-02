Ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i reati contestati

Ieri sera, a Canosa di Puglia, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato di 35 anni ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di specifici controlli del territorio ad “Alto Impatto”, disposti dal Questore di Bari, Dirigente Generale dott. Carmine ESPOSITO, eseguiti al fine di prevenire e contrastare i fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori in genere, i poliziotti del locale Commissariato di P.S., a seguito di attività info-investigativa, coadiuvati da Unità Cinofile antidroga della Questura di Bari e da personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, si sono recati presso l’abitazione dell’arrestato al fine di eseguire una perquisizione domiciliare.

Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati 13,60 gr. di hashish, 0,6 gr. di cocaina, tre bilancini di precisione, un coltello multiuso e la somma contante di 435 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

All’interno di un armadio posizionato in camera da letto, inoltre, sono stati rinvenuti svariati capi d’abbigliamento per bambini, di varie griffe, parte dei quali ancora imballati ed etichettati, risultati provento di furto denunciato in data 07 febbraio da un commerciante.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante l’attività sono state identificate 165 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, e sono stati effettuati 6 controlli a persone sottoposte a misure di detenzione ed arresti domiciliari. Eseguite 3 perquisizioni personali e 2 locali.

Effettuati 11 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati selezionati 65 veicoli, sono state contestate 2 infrazioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente di guida; 54 le vetture controllate mediante sistema automatizzato “Mercurio”. Controllati 2 esercizi pubblici.

Bari, 17 febbraio 2017