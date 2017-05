Se recedo anticipatamente dal contratto devo pagare una penale? E se la mia adsl è lenta ho diritto al rimborso? Il decalogo dell’Unione Nazionale Consumatori per orientarsi nella giungla della telefonia

Cosa fare se ci viene addebitato un servizio non richiesto sul nostro abbonamento telefonico? O, peggio, se ci viene fatturata una doppia bolletta? Lo spiega l’Unione Nazionale Consumatori in un video realizzato per fornire alcuni semplici consigli utili a orientarsi nella giungla della telefonia.

“Il settore della telefonia – Dino Cimaglia, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori – è uno dei più critici: ogni giorno al nostro sportello telefonia riceviamo numerose segnalazioni da parte di chi lamenta servizi non richiesti, velocità adsl minori rispetto a quelle previste da contratto, casi di doppia bolletta telefonica. E spesso il consumatore non sa che fare per evitare bollette che scottano”.

Nel video viene ad esempio spiegato come funzionano le penali per recesso anticipato: non tutti sanno che se non stabilite nel contratto non sono dovute e il consumatore potrà contestarle.