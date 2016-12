Nell’ambito dei progetti di informazione e prevenzione dell’uso di droghe da parte di giovanissimi la Compagnia di Ragusa ha effettuato nella mattinata di ieri un servizio con le unità cinofile presso un istituto professionale del capoluogo ibleo.

Ivan è il nome del protagonista, un labrador delle unità cinofile di Nicolosi (CT) che nella mattinata di ieri ha ispezionato con il suo fiuto le aule degli studenti ed i motorini in loro possesso, suscitando simpatia e curiosità nei ragazzi che spesso sono ignari delle conseguenze che una bravata può avere nella loro vita quotidiana.

Niente stupefacente, ma due grinder sono stati trovati dal buon carabiniere a quattro zampe, fatto che conferma purtroppo la diffusione dello stupefacente soprattutto del tipo marijuana tra i giovanissimi.

Una giornata diversa per gli studenti prima di iniziare le vacanze di Natale, nel tentativo che la lezione non cattedratica dei militari del NORM possa essere una lezione di vita ed allontanare dalle scuole l’uso e la condivisione di stupefacenti. I militari hanno illustrato agli studenti i rischi per la salute e la dipendenza che l’assunzione di droghe può comportare ed hanno inoltre rappresentato le conseguenze amministrative e penali in cui incorrerebbero assuntori e spacciatori, normative spesso sconosciute o mal conosciute dai giovanissimi.

Roma, 25 dicembre 2016