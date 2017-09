caltanissetta – Ha accusato un malore mentre era in servizio ed è morto poco dopo probabilmente per un aneurisma.

Tommaso Piccione, maresciallo dei carabinieri, del nucleo investigativo, 53 anni, di origini pugliesi e residente a Naro, ha detto al collega di sentirsi male e poco dopo si è accasciato. Inutile la corsa in ospedale, per lui non c’era più nulla da fare. Il Maresciallo Piccione lascia la moglie e due figlie.

