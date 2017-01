La Compagnia Carabinieri di Taormina, ha effettuato l’ennesimo servizio di controllo del territorio nei comuni di Santa Teresa, Furci Siculo, Limina, Savoca e Giardini Naxos.

L’operazione iniziata alle prime luci dell’alba e coadiuvata dalle unità cinofile di Nicolosi per cui il servizio ha visto impegnati oltre 20 militari ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio un cittadino italiano, classe’97; il giovane pusher che si è visto arrivare di prima mattina all’interno della propria abitazione i militari e le unità cinofile era già da tempo attenzionato. Infatti proprio il fiuto di uno dei cani dell’Arma ha fatto capire ai militari che il ragazzo detenesse della sostanza stupefacente. Al termine della perquisizione infatti ben occultato i militari hanno rinvenuto oltre 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’arrestato espletate formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio di convalida innanzi alla competente autorità giudiziaria competente.

Altre perquisizioni personali e domiciliari hanno portato i militari ad arrivare nei comuni di Savoca e Limina ove i militari hanno segnalato al Prefetto un soggetto per uso personale. Personale della Compagnia Carabinieri sempre con l’ausilio delle unita cinofile e dei militari della Stazione di Santa Teresa di Riva hanno poi setacciato il cortile del Liceo Classico e Scientifico di santa Teresa di Riva nell’orario della ricreazione oltre che nei giardini pubblici e vie laterali ed adiacenti. A Giardini Naxos i militari hanno tratto in arresto un cittadino italiano, classe ’87 per evasione dal regime degli arresti domiciliari; l’uomo è stato sorpreso fuori il proprio domicilio dichiarato per la misura cautelare cui si trovava. In Taormina, Giardini e Graniti inoltre i militari hanno notificato rispettivamente tre ordini di carcerazione per cui i tre soggetti coinvolti in fatti avvenuti in Taormina tra l’anno 2006 e l’anno 2009 sono stati portati presso il carcere di Messina “Gazzi”.

Roma, 29 gennaio 2017