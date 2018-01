Sestriere, slavina su un condominio: “Abbiamo temuto un’altra Rigopiano”

Si è temuta un’altra Rigopiano questa notte al Sestriere. Lo racconta uno dei soccorritori della Croce Rossa che, nella notte, è intervenuto in una palazzina sommersa da una slavina.

“La struttura non è collassata, è rimasta integra – spiega al messaggero -. La neve è entrata al primo piano e al piano seminterrato, riempiendo porte e finestre e interessando locali comuni, parte degli ingressi e alcuni appartamenti. Ha distrutto le finestre.

La neve nei corridoi era più alta, nelle stanze un pò meno, e la maggioranza delle persone è riuscita ad uscire da sole. I danni sono ingenti”.

E’ stata una vera e propria nottata di terrore quella appena trascorsa al Sestriere, per una slavina che si è abbattuta su un condominio.

La neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti grazie all’intervento dei Carabinieri, che hanno evacuato alcune famiglie.

Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d’Aosta, anche la nota località sciistica piemontese, sull’omonimo colle che collega Valle Chisone e Val Susa, è isolata.

“La provinciale 23 e la strada per Cesana sono chiuse fino a stamattina, apice del pericolo slavine che è di grado massimo per la neve molto abbondante e di tipo umido delle ultime ore. La valanga in via Terzo Reggimento Alpini, non distante dalla statale 23 all’inizio di Sestriere” spiega Leggo

“Il condominio investito è il San Vittorio e non il Bellevue come appreso in un primo momento. Gravi i danni alla struttura, dalla quale i militari dell’Arma hanno evacuato sette famiglie.

In tutto 24 persone, tra cui alcuni bambini, mentre altre cinque si sono allontanate in modo autonomo al momento della valanga.“