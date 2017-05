Sette anni fa, una donna entra in coma dopo aver partorito. La figlia non ha mai smesso di sperare e finalmente il miracolo è avvenuto

Nel 2009 Danijela Kovacevic, proveniente dalla Serbia, diede alla luce la piccola Marija ma purtroppo, subito dopo aver subito un parto distocico, la donna andò in coma. Lo stato vegetativo era stato causato dallo sviluppo di una sepsi, un’infezione sanguigna letale. La 25enne rimase in coma per anni e divenne la paziente che più a lungo, nella storia del paese, era sopravvissuta al coma. La famiglia e i dottori avevano quasi perso le speranze che si potesse riprendere.

A volte, tuttavia, avvengono le cose più incredibili. Danijela ha strabiliato tutti quanti quando si è svegliata per incontrare sua figlia per la prima volta. La bambina ha ora sette anni e ha sempre voluto che la mamma tornasse da lei. Marija ha trascorso tutto il suo tempo libero accanto al letto della madre fino a che, un giorno, Danijela ha aperto gli occhi.

Un’amica di famiglia ha detto: “Ogni giorno, Marija fa visita alla mamma dopo la scuola. La riassicura, la fa ridere e non smette di sperare che un giorno potrà finalmente abbracciarla”.

Danijela Kovacevic sta affrontando la riabilitazione in un centro in Germania e i medici dicono che presto sarà in grado di tenere in mano una penna e di seguire una conversazione.

Il padre ha detto: “Sono solo piccoli miglioramenti, ma Danijela sta molto meglio ora. Ha messo su peso, è più attenta e più vitale. Reagisce, sorride e si arrabbia”.

Poco tempo fa, Danijela è riuscita a percorrere 800 metri, davvero un enorme risultato per lei.

I genitori si prendono cura di lei e sperano di poter trovare il denaro per continuare a pagare le sue cure.