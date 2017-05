È morto l’attore, aveva 89 anni. Si è spento in Svizzera a causa di un cancro

“È con il cuore pesante che dobbiamo annunciare che il nostro amorevole padre, Sir Roger Moore, è morto oggi in Svizzera dopo una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro”. Così Deborah, Geoffrey e Christian, i figli dell’attore britannico, hanno annunciato con un tweet la scomparsa del padre, 89 anni, avvenuta oggi in Svizzera. “L’amore con il quale ci ha circondati nei suoi ultimi giorni – prosegue il post – è stato così immenso che non può essere quantificato con le sole parole”. Quello stesso amore con il quale il pubblico, negli anni, ha vissuto la lun ga e ricca carriera di uno degli attori più popolari del piccolo e grande schermo. Dai film in cui ha interpretato l’agente

segreto di sua maestà (ben sette, è stato il più lungevo nel ruolo di Bond) alle serie tv, celebri anche in Italia, come Il santo, con il suo ladro gentleman Simon templar, o Attenti a quei due o, prima ancora, Ivanohoe.

Repubblica.it