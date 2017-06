“Oggi una rappresentanza di Funzionari della Polizia di Stato hanno sfilato , in via dei Fori Imperiali, in abiti civili indossando la Sciarpa Tricolore quale simbolo della missione del Funzionario di Pubblica Sicurezza a salvaguardia delle istituzioni e dei cittadini.

In un momento storico particolarmente delicato questa scelta risulta di altissimo valore simbolico.

La Sciarpa Tricolore, infatti, rappresenta il peculiare segno distintivo del Funzionario di Polizia, che dà immediata visibilità alla sua funzione e conferisce solennità all’esercizio delle sue attribuzioni, diretta espressione dell’Autorità dello Stato.

Le responsabilità e le potestà istituzionali che la Sciarpa Tricolore sintetizza simbolicamente evocano la missione delicata e vitale del Funzionario di Polizia, chiamato a garantire il sereno ed ordinato svolgimento della convivenza civile, per la tutela delle libertà e dei diritti dei singoli, dei gruppi e per la salvaguardia delle Istituzioni.

Nella quotidianità del lavoro la Bandiera fa da sfondo alle decisioni che i Funzionari di polizia devono assumere rispetto ai diversi scenari che sono chiamati ad affrontare.

Un atto di altissimo valore simbolico caratterizzato da grande rispetto verso i simboli Patri italiani come il l’Inno nazionale e la Sciarpa Tricolore che, indossata, è simbolo della esclusiva missione del Funzionario di Pubblica Sicurezza, chiamato a garantire la salvaguardia delle Istituzioni democratiche e il sereno e ordinato svolgimento della convivenza civile per l’esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti dei cittadini”.

Lo scrive Francesco Tagliente sulla sua pagina Facebook