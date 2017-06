Sfrattato con figlia disabile chiede aiuto, interviene in diretta Berlusconi: “Ci penso io”

Emmanuel Mariani vive in una casa popolare e ha lanciato un appello: “Io, mia moglie e i miei tre figli, di cui uno invalido al 100%, rischiamo di finire in mezzo alla strada. Siamo disperati”. L’ex premier interviene in diretta sulla “sua” ReteQuattro

“Ho visto il programma e sono rimasto colpito dalla situazione di Emmanuel. Mercoledì sarò a Roma: se viene a trovarmi, la vicenda della casa la sistemo io”.Silvio Berlusconi ha preso la parola intervenendo telefonicamente durante la diretta del programma di Rete 4 “Quinta Colonna” per ridare una speranza a Emmanuel Mariani.