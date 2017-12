Vandalizzata un’auto della Polizia. Un agente: “attenzione a non minimizzare”

Una macchina della Polizia, servizio pubblico la cui manutenzione è pagata dai contribuenti, è stata vandalizzata da ignoti, nella notte di Venerdì

L’auto vandalizzata è una fiat punto utilizzata dalla Questura e riporta i colori d’istituto.

Quindi volutamente presa di mira, probabilmente a sfregio

A rendere noto l’episodio è Tiziano Scarpellini, segretario provinciale Sap, che afferma “Da tempo chiediamo una soluzione adeguata per la locazione della Questura per gli operatori e per i mezzi della polizia di stato”



“I mezzi che attualmente vengono parcheggiati lungo la pubblica via e che sono ovviamente sottoposti a danneggiamenti, ma che ovviamente si prestano a manomissioni di qualsiasi tipo, le quali potrebbero creare pericolosissimi sviluppi per gli operatori di polizia“.

“Per quale motivo non si vuole restituire dignità alle donne e agli uomini della Polizia di Stato? – scrive in segretario -.

Come mai non si vuole adottare una soluzione, seppur temporanea, per locare in maniera dignitosa gli stabili della Questura in piazzale Bornaccini,

in attesa che si sblocchi e divenga operativa la cosiddetta ”Cittadella della Sicurezza”? Attualmente la polizia Riminese soffre sotto tantissimi aspetti l’attuale strutturazione.”

e ancora “Il gravissimo episodio non può e non deve essere minimizzato, ma bensì deve essere un importantissimo sprone per tutti gli addetti ai lavori a perseguire nel minor tempo possibile una risposta forte alla volontà di denigrare la Polizia di Stato, trovando le adeguate risposte a quanto i poliziotti di Rimini chiedono da vent’anni”

Quindi la richiesta “Una casa sicura per gli operatori della sicurezza. Chiediamo al Questore, al sindaco e alle parti in causa una positiva azione al fine di un passaggio immediato in P.le Bornaccini, unico progetto attualmente fattibile”.