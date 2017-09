Sull’onda delle proteste di chi pensa che la polizia sia una bocciofila, l’agente che nello scorso fine settimana aveva detto “se vi tirano qualcosa spaccategli le braccia” è stato rimosso dal suo incarico presso il commissariato Trevi Campo Marzio a Roma e trasferito in altro ufficio. I fatti sono quelli dello sgombero del palazzo di via Curtatone, occupato illegalmente da immigrati clandestini. Pietre, bottiglie, bastoni arrivavano addosso agli agenti da parte degli stranieri.

Il dirigente diventato suo malgrado protagonista degli scontri in piazza Indipendenza, ai suoi aveva poi detto: “Non dovevo nemmeno essere lì, avevo terminato il mio turno, ma ho sentito dalla radio che i miei uomini erano in difficoltà e sono intervenuto. Lo so, quella frase è infelice, ma bisogna contestualizzarla. Rispondevo a un agente che mi raccontava che lui e altri erano stati colpiti da sampietrini. Mi ha chiesto: ‘E se questi ci tirano addosso qualcosa?’ Allora gli ho risposto in quel modo. Bisogna trovarsi nella mischia e viverli quei momenti per comprendere di cosa stiamo parlando”. (LiberoQuotidiano)

Da corriere.it, il Capo della Polizia pochi giorni fa affermava:

«Ho parlato con il collega; lui stesso ha riconosciuto ha avuto un’uscita di senno e ha manifestato di ritenere opportuno cambiare incarico. Non penso che vada crocifisso né che vada disconosciuto un passato che è certamente migliore di quell’affermazione, tuttavia l’istituzione che dirigo deve essere credibile, e dunque posso dire che in futuro quel dirigente sarà impiegato in altre attività, diverse dalla gestione dell’ordine pubblico».