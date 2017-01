Nel pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Codevigo (PD), al termine di una prolungata attività d’indagine, hanno tratto in arresto un pregiudicato 36 enne di origine sinti, denunciato in stato di libertà la moglie di quest’ultimo e un terzo soggetto appena maggiorenne.

A loro sono contestati almeno 6 furti e una tentata rapina in abitazione, a cui si aggiunge un’estorsione nei confronti di un’attività commerciale.

Roma, 22 gennaio 2017