Dopo aver annunciato in tv di essere malata di cancro, di aver condiviso con i fans le fasi più delicate della sua malattia e della sua lunga lotta contro il cancro, Shannen Doherty ha voluto condividere con tutti anche la notizia più bella.

SHANNEN DOHERTY, L’ANNUNCIO CHE RENDE FELICI I FANS

In tutti questi mesi, i fans hanno sostenuto sempre Shannen Doherty, rimasta nel cuore di tutti da quando, ragazzina, vestiva i panni dell’indimenticabile Brenda Walsh. Grazie al sostegno del marito, della sua famiglia e di tutti i suoi fans, Shannen Doherty ha trovato la forza per non mollare mai.

In una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di Extra Tv, l’attrice ha così annunciato di stare bene e di essere felice.