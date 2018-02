Lite per l’elemosina, nigeriano accoltella connazionale davanti al supermercato

VASTO – Un migrante avrebbe accoltellato un connazionale davanti ad un supermercato

È stato rintracciato dalle forze dell’ordine all’ex hotel Modena di Termoli e poi identificato.

Si tratterebbe di un 30enne nigeriano che ora è accusato di lesioni gravi, dopo aver colpito un connazionale poco più giovane di lui davanti ad un Eurospin di Vasto, nella mattinata di venerdì 2 febbraio.

Non è scattato lo stato di fermo per lui, ma una denuncia a piede libero.

La vittima se la caverà con dieci giorni di prognosi.

L’uomo fermato è ospite del centro di accoglienza ex Hotel Modena di Termoli

Il ragazzo è stato denunciato per lesioni gravi, mentre la vittima, che è stata colpita per ben due volte, non rischia la vita ed è già uscita dall’ospedale.

Secondo alcune testimonianze riportate dal sito “primonumero” i due africani avevano già avuto una discussione pochi minuti prima.

“Il trentenne, che come spesso gli accade da quando è al Cas termolese, di mattina raggiunge Vasto in treno per chiedere l’elemosina, avrebbe intimato al connazionale di lasciare il bar davanti al quale l’aveva trovato.

Il ventisettenne F.O., dopo una discussione, si era allontanato e aveva raggiunto l’Eurospin dove solitamente, come tanti altri immigrati, chiede qualche spicciolo ai clienti.

Ma subito dopo il trentenne si è presentato davanti allo stesso discount, nuovamente prendendo a male parole l’altro africano, perché riteneva di aver diritto lui, e non l’altro, di stare lì in via Tito Livio.

Quando una signora, uscendo dall’Eurospin, ha cercato di dare un euro a F.O., il trentenne si sarebbe fiondato sulla moneta e in un gesto di rabbia avrebbe tirato fuori un coltello colpendo il connazionale.Liberi e Uguali

La vittima avrebbe tentato la fuga ma sarebbe stato raggiunto da una nuova coltellata, e anche questa per fortuna l’avrebbe colpito soltanto di striscio a una spalla”