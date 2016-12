Una donna cinese ha raccontato di aver acquistato 5.5 kg di carne di maiale presso un mercato di Mianyang, in Cina, il 23 dicembre scorso e di aver poi scoperto che questa carne, dopo qualche ora in casa sua, è diventata di uno strano colore. In particolare la donna ha detto che le sue costine di maiale sono diventate di un colore blu fluorescente.

La signora, come racconta il britannico Daily Mail, si è spaventata quando – alzandosi di notte per andare in bagno nelle prime ore del 25 dicembre – ha notato nel buio della cucina qualcosa di brillante sul suo tavolo. E ha appunto scoperto che si trattava della carne di maiale acquistata due giorni prima. “Ha visto la luce blu sul tavolo, lei era davvero spaventata”, ha raccontato la figlia della donna descrivendo l’evento.

Non è la prima volta che si verifica un incidente simile – Mamma e figlia hanno poi contattato il macellaio presso cui avevano comprato il maiale il quale però ha negato di aver venduto della carne fluorescente. C’è da dire che questa non è la prima volta che in città si verifica un incidente simile: all’inizio di dicembre, ad esempio, una signora ha detto di aver comprato delle salsicce poi diventate blu. E anche in passato, sempre in Cina, sono stati denunciati casi di carne fluorescente.

Roma, 29 dicembre 2016

fonte FanPage