Avevano pensato che gli uffici dell’azienda in cui lavora l’uomo potessero diventare una sorta di nodo d’amore, ma per i due amanti qualcosa è andato storto.

L’uomo, 67enne, di Vicenza come la donna 45enne, ha infatti avuto un infarto durante il rapporto sessuale con lei. E’ accaduto alla vigilia di Natale ma è stato reso pubblico solo in queste ore.

E’ stata la donna stessa a chiamare i soccorsi, cercando però di modificare la realtà degli eventi, anche perché l’uomo è sposato.

Fortunatamente se la caverà, è stato rianimato sul posto e trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, ma una volta ristabilitosi dovrà vedersela con sua moglie.

Riccardo Ghezzi

Vicenza, 9/1/2017