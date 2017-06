Le vittime sono due giovani fidanzati russi, Evgeny Chernov e Yana Krychkova. Per loro non c’è stato niente da fare

Due giovani fidanzati russi sono morti tragicamente: l’auto nella quale si erano appartati è finita in un laghetto. Le vittime sono Evgeny Chernov e Yana Krychkova. Per loro non c’è stato niente da fare.

I soccorsi hanno recuperato l’auto nelle acque di un laghetto nella regione di Volograd. “La vettura è stata tirata fuori dal lago e i corpi di due giovani sono stati ritrovati sui sedili posteriori”, ha confermato un membro del comitato di inchiesta, citato dal tabloid inglese Mirror.