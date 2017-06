Forse un gioco, forse una prova di forza. Un ragazzino di 16 anni ha rischiato la vita ieri sera cercando di toccare i cavi dell’alte tensione della ferrovia a Trofarello. Il ragazzino è svenuto ma è vivo. Il ragazzino probabilmente voleva mostrare alla sua fidanzatina come ci si arrampica su un vagone. Ha scelto un treno merci fermo in stazione in uno dei binari

più lontani. E’ riuscito a farsi strada fino sul tetto del convoglio e poi ha cercato di coronare la sua prodezza allungando le mani fino a toccare i cavi dell’alta tensione. Se ci fosse riuscito sarebbe rimasto folgorato, invece, ci è arrivato solo molto vicino prima di svenire e cadere a terra. E’ stata la ragazza a chiedere aiuto telefonando alla mamma che a sua volta ha chiamato i soccorsi. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

torino.repubblica